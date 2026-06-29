Ecco quanto hanno guadagnato le squadre di Serie A nel corso della stagione 2026/2027 grazie ai diritti televisivi

Con la conclusione della stagione, è tempo di bilanci e di analisi sui dati più significativi della Serie A. Secondo le stime raccolte da Transfermarkt, sono emersi i dati relativi ai ricavi provenienti dai diritti televisivi che le diverse società hanno incassato al termine del campionato.

Come in diverse altre classifiche legate alle principali statistiche della stagione, l’Inter si conferma al comando anche per quanto riguarda i ricavi derivanti dai diritti televisivi, con un incasso di 82 milioni di euro. Alle sue spalle si piazza il Milan, che segue l’altra formazione milanese con un guadagno complessivo stimato in circa 72 milioni di euro. A completare il podio è il Napoli, che precede la Juventus e chiude al terzo posto con ricavi pari a 67 milioni di euro.

Roma e Juventus sfiorano il podio

Alle spalle delle prime tre si piazzano Roma e Juventus, che hanno incassato rispettivamente 65 e 63 milioni di euro dai diritti televisivi. La Lazio è invece l’ultima società a superare la soglia dei 50 milioni di euro. Seguono Atalanta, Bologna e Fiorentina, racchiuse in una fascia di ricavi compresa tra i 40 e i 50 milioni: i bergamaschi hanno incassato 47 milioni di euro, i rossoblù 44 e i viola 42. A chiudere la metà sinistra della classifica è il Como, che con 39 milioni di euro di ricavi precede il Torino.

Il Torino guida la parte destra della classifica

All’11ª posizione di questa speciale classifica si trovano Torino e Genoa, appaiate con ricavi pari a 38 milioni di euro ciascuna derivanti dai diritti televisivi. Si tratta di risorse importanti, che i due club potranno destinare agli investimenti sulla rosa e alla crescita del progetto sportivo. Tra i 38 e i 30 milioni di euro si concentra poi un folto gruppo di squadre di Serie A: Udinese, Lecce, Verona, Cagliari, Sassuolo e Parma. Proprio i ducali occupano il terzultimo posto con 30 milioni di euro incassati, precedendo soltanto Cremonese e Pisa, che chiudono la graduatoria rispettivamente con 26 e 25 milioni di euro di ricavi.