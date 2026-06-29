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L’albanese avrà il compito di guidare un reparto difensivo totalmente rinnovato, Abate conta sulla sua leadership

Mentre è ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato, il Torino si prepara a dare il via alla propria stagione il 10 luglio con il raduno al Filadelfia (con tanto di allenamento porte aperte) che terminerà il 12; da quel momento i granata si sposteranno a Pinzolo per il ritiro estivo. Difficile pensare che possano arrivare nuovi acquisti prima dell’inizio del ritiro, e allora Abate guarda ciò di cui già dispone in casa. Spaventa la difesa, totalmente da ricostruire dopo l’addio di Maripan, Ebosse e Marianucci. In questo momento, oltre a un Coco reduce da una stagione che ha lasciato a desiderare, rimane solamente Ardian Ismajli.

Carattere e supporto dei tifosi

Se c’è un giocatore che sarà inequivocabilmente un punto fermo della retroguardia granata anche nella stagione 2026/27 è proprio il difensore albanese. Ismajli, arrivato dall’Empoli nel luglio del 2025, ha affrontato con ottimi risultati la sua prima annata da calciatore del Torino, conquistandosi il supporto e la stima del tifo granata. A colpire il popolo di Torino è stato sicuramente il carattere combattivo del 44, che durante l’anno ha dimostrato di sapere fronteggiare gran parte degli attaccanti più forti della Serie A.

Ripartire da Ismajli per introdurre i giovani

La figura di Ismajli avrà quest’anno un duplice fondamentale compito: prima di tutto Abate si aspetta lo stesso rendimento da parte del difensore albanese, che spera di poter replicare le buone performance messe in campo nella stagione 2025/26; in secondo luogo, Ismajli avrà il ruolo di introdurre i nuovi arrivati e i giocatori più giovani all’interno del gruppo squadra. Su tutti ci si aspetta un ritorno definitivo di Alessandro Dellavalle dopo i 2 anni di prestito al Modena, Ismajli potrebbe essere il giocatore giusto da affiancare al difensore prodotto del vivaio per questa sua prima esperienza in Serie A.

Ardian Ismajli of Torino FC in action during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 29-06-2026

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2 Commenti
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aleandro
aleandro
8 minuti fa

Sono stufo

Toro1976
Toro1976
4 secondi fa
Reply to  aleandro

A chi lo dici!!!!

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