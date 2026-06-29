L’albanese avrà il compito di guidare un reparto difensivo totalmente rinnovato, Abate conta sulla sua leadership

Mentre è ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato, il Torino si prepara a dare il via alla propria stagione il 10 luglio con il al Filadelfia (con tanto di allenamento porte aperte) che terminerà il 12; da quel momento i granata si sposteranno a Pinzolo per il ritiro estivo. Difficile pensare che possano arrivare nuovi acquisti prima dell’inizio del ritiro, e allora Abate guarda ciò di cui già dispone in casa. Spaventa la difesa, totalmente da ricostruire dopo l’addio di Maripan, Ebosse e Marianucci. In questo momento, oltre a un Coco reduce da una stagione che ha lasciato a desiderare, rimane solamente Ardian Ismajli.

Carattere e supporto dei tifosi

Se c’è un giocatore che sarà inequivocabilmente un punto fermo della retroguardia granata anche nella stagione 2026/27 è proprio il difensore albanese. Ismajli, arrivato dall’Empoli nel luglio del 2025, ha affrontato con ottimi risultati la sua prima annata da calciatore del Torino, conquistandosi il supporto e la stima del tifo granata. A colpire il popolo di Torino è stato sicuramente il carattere combattivo del 44, che durante l’anno ha dimostrato di sapere fronteggiare gran parte degli attaccanti più forti della Serie A.

Ripartire da Ismajli per introdurre i giovani

La figura di Ismajli avrà quest’anno un duplice fondamentale compito: prima di tutto Abate si aspetta lo stesso rendimento da parte del difensore albanese, che spera di poter replicare le buone performance messe in campo nella stagione 2025/26; in secondo luogo, Ismajli avrà il ruolo di introdurre i nuovi arrivati e i giocatori più giovani all’interno del gruppo squadra. Su tutti ci si aspetta un ritorno definitivo di Alessandro Dellavalle dopo i 2 anni di prestito al Modena, Ismajli potrebbe essere il giocatore giusto da affiancare al difensore prodotto del vivaio per questa sua prima esperienza in Serie A.