Il difensore rientrerà dal prestito al Modena, con cui ha fatto molto bene in Serie B, per cercare di entrare definitivamente in prima squadra

Terminato il campionato di Serie A 2025/26, il Torino ha iniziato a progettare la prossima stagione. Sebbene sia ancora ignoto il nome di colui che guiderà i granata sulla panchina durante l’annata 2026/27, il presidente Urbano Cairo e il direttore Gianluca Petrachi hanno già iniziato a valutare alcuni profili per il mercato in entrata, così come a programmare quello in uscita. Inoltre, al Torino faranno ritorno anche alcuni giocatori ceduti in prestito nelle ultime stagioni, uno di questi è Alessandro Dellavalle.

Ottime stagioni al Modena

Dellavalle, difensore italiano classe 2004, cresciuto nel settore giovanile granata, tornerà all’ombra della Mole dopo due intense stagioni trascorse in Serie B con il Modena. Molto positiva la stagione 24/25, che ha visto Dellavalle totalizzare ben 25 presenze con la maglia dei canarini, molte delle quali durate 90′, con anche un gol messo a segno contro la Cremonese, diventando un pilastro della difesa degli emiliani. Nella stagione 2025/26 altre 15 presenze, un po’ meno rispetto all’anno precedente (forse sarebbe stato conveniente cambiare squadra – sempre in prestito – a cavallo tra le due annate), ma il ventiduenne ha convinto e adesso è arrivato il momento dello step successivo.

Tutto si deciderà in ritiro

Dellavalle farà ora ritorno a Torino, dove si aggregherà alla prima squadra e parteciperà al consueto ritiro estivo che il Toro vivrà a Pinzolo, in Trentino Alto Adige. Per Dellavalle sarà un testa a dir poco fondamentale, che potrebbe segnarne – in caso di esito positivo – il passaggio definitivo nel Torino dei grandi, con cui già aveva debuttato al termine della stagione 2023/24. Il numero 25 potrebbe essere una pedina importante di una difesa da ricostruire, facendo per altro parte di quello zoccolo duro italiano che Cairo e Petrachi sembrerebbero essersi promessi di riformare all’interno della rosa.