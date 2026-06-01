Una stagione poco brillante fino alla 30a giornata di campionato, poi due assist e 1 gol per l’esterno norvegese

Con la fine della stagione 2025/2026 è tempo di tirare le somme e, ora, è il turno di Marcus Pedersen. L’esterno norvegese, come le stagione passata, anche questa è stata opaca e insufficiente, almeno fino alle ultime 6 gare dove, invece, ha siglato 2 assist e 1 gol. Un rendimento che ha permesso all’esterno di migliorare, seppur di poco, l’esito della sua seconda stagione in granata.

Tanta corsa ma poco cinismo

Durante questa stagione, Pedersen è stato quasi sempre schierato titolare prima da Baroni e poi da D’Aversa, disputando 29 gare totali in cui si è sempre contraddistinto per ottimi strappi offensivi che, però, non sono mai risultati concretamente efficaci. A dimostrare questa tesi è proprio il numero residuale di assist messi a segno in stagione (2), che evidenziano una difficoltà, condivisa da tutti gli esterni granata, di risultare incisivi nell’ultimo terzo di campo. Tuttavia, le prestazioni finali hanno dato segnali incoraggianti in vista della prossima stagione, ma il lavoro da fare resta tanto.

2 assist e 1 gol in stagione: tutti avvenuti nelle ultime 6 gare disputate

Dopo essere giunto a 10 giornate dal termine con 0 gol e 0 assist, Marchus Pedersen ha dato cenni di vita nel finale di stagione. Nelle ultime 8 gare, in cui il norvegese è sceso in campo 6 volte causa infortunio, il 16 granata ha trovato2 assist di fila contro Pisa e Verona determinanti per entrambe le vittori: nel primo caso ha servito Che Adams sigillando il definitivo 1-0, mentre nel secondo ha permesso al Cholito di seganare la sua 9a rete stagionale oltre che il momentaneo vantaggio contro il Verona. Alla 36a giornata arriva anche il suo primo gol in granata contro il Sassuolo, l’ultimo in carriera risaliva alla stagione 2022/2023 ai tempi del Feyenoord, che mette una pezza alla sua seconda stagione in granata.

Presenze: 29

Gol: 1

Assist: 2