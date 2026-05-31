Il difensore albanese è stato convocato ed è andato in ritiro, ma è subito tornato indietro: ecco il motivo della scelta

Tempo di Nazionali nonostante la Serie A sia finita definitivamente. L’Albania di Ardian Ismajli non si è qualificata ai Mondiali 2026. La nazionale albanese ha cambiato allenatore, è arrivato infatti l’italiano Rolando Maran che ha portato con sé un nuovo staff. Ismajli, colonna della selezione, ha risposto alla convocazione. Lo ha fatto per conoscere il nuovo staff e il nuovo tecnico, ma poi è subito tornato indietro. Di comune accordo ha deciso di lasciare il ritiro, viste le sue condizioni non ottimali. Ismajli aveva saltato le ultime partite del Torino per un problema fisico, per poi rientrare nel derby all’ultima giornata. Si è ripreso ma non ancora totalmente, inutile rischiare in vista anche della prossima stagione. Quindi con cautela si è deciso di procedere in questo modo. Ismajli comunque ha voluto assaggiare il nuovo ambiente che si respira nella sua nazionale.

Anche Njie rientra

Anche Alieu Njie, convocato dalla Svezia Under 21, ha lasciato il ritiro. Anche lui ha finito la stagione un po’ acciaccato e visti gli impegni importanti ma non troppo, ha deciso di fermarsi.