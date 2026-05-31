Arriva in prestito secco e con D’Aversa non scatta la scintilla, quasi sempre in panchina fino all’infortunio di Ismajli, dubbi sul futuro

Terminata la stagione 2025/26 si prosegue con il consueto pagellone della rosa granata, che termina la stagione al 12° posto con 45 punti totalizzati, deludendo le aspettative ben più alti di una tifoseria che, ormai da tempo, aspetta il cosiddetto salto di qualità. Oggi è il turno di Luca Marianucci, difensore italiano classe 2004, arrivato in prestito secco dal Napoli nella finestra di calciomercato invernale. Per lui una stagione complicata con poco spazio, ma un futuro ancora dubbio, con il club granata che sembrerebbe essere intenzionato a trovare un accordo con il Napoli per trattenere il calciatore all’ombra della Mole.

La sua stagione

La stagione in granata del difensore livornese non si può certo definire brillante. Se già la formula del prestito secco non aveva convinto, le prestazioni di Marianucci non hanno di certo aiutato a far cambiare idea su quello che si potrebbe definire un’operazione di mercato senza un fine ben preciso. Nelle prime 3 giornate a disposizione, in realtà, Marianucci gioca sempre titolare, così come nel match di Coppa Italia contro l’Inter. Torna poi in panchina nel giorno della definitiva disfatta di Genova, che sancirà l’esonero di Baroni e il conseguente arrivo di D’Aversa. Con il tecnico ex Empoli Marianucci non è più rientrato nelle rotazioni difensive fino alla vittoria casalinga contro il Verona di inizio aprile, in cui torna a calcare i campo, per poi diventare titolare al posto dell’infortunato Ismajli nelle 3 sfide contro Udinese, Sassuolo e Cagliari. Purtroppo manca il derby per un infortunio (contusione al ginocchio) e conclude in anticipo la sua avventura al Torino. Si vedrà se le trattive di mercato gli concederanno una nuova avventura in granata. Resta di fatto che le sue prestazioni non hanno convinto e la stagione resta insufficiente per il 35.

Presenze totali: 16

Assist: 0

Gol: 0

Voto: 5,5