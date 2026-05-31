Un’annata segnata da errori e prestazioni insufficienti, all’interno di una difesa troppo spesso vulnerabile

A campionato concluso è tempo di fare i conti di fine stagione e analizzare le prestazioni di ciascun giocatore granata. E’ il turno di Saul Coco, il giocatore con il maggior numero di minuti giocati in stagione all’interno della rosa granata. Il difensore equatoguineano classe 1999, arrivato al Torino nel 2024/2025, è alla sua seconda stagione in granata e il suo rendimento continua a non convincere a pieno.

Per Coco (e tutta la squadra) l’avvio è disastroso

Coco, dopo essere rimasto in granata al termine di un’estate vissuta nell’incertezza, debutta nella prima gara stagionale contro l’Inter. In quella sfida, lui e i suoi compagni sono protagonisti del peggior avvio di campionato della storia granata: cinque reti subite e prima sconfitta stagionale. Di quel reparto difensivo composto da Lazaro, Coco, Masina e Biraghi, sarà proprio il numero 23 granata l’unico a mantenere stabilmente la titolarità nel proprio ruolo, mentre gli altri perderanno progressivamente spazio nel corso della stagione.

Coco, il calo di rendimento

L’annata del difensore granata, però, prosegue tra numerose difficoltà: tanti gol concessi dalla retroguardia e diverse imprecisioni individuali ne condizionano il rendimento. Tra i pochi acuti spiccano l’assist per il gran gol di Ngonge contro il Parma e la rete realizzata all’Olimpico contro la Lazio, che vale il momentaneo 3-2 prima del rigore causato nel recupero che porterà al definitivo pareggio. Successivamente, Coco alternerà prestazioni convincenti ad altre gravemente insufficienti, come quella di Como, partita in cui l’intero reparto difensivo andrà in evidente difficoltà.

Nonostante sia stato il giocatore granata più utilizzato nel corso della stagione, il bilancio finale di Coco resta insufficiente e conferma il progressivo calo del difensore che, dopo il promettente avvio della scorsa annata, non è più riuscito a ripetersi.

Presenze: 35

Voto: 5

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