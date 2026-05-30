Unico a salvarsi dei tanti volti della linea difensiva, ritrovato D’Aversa ha anche alzato il livello, ma i dati di reparto restano horror

Terminata la stagione 2025/26 del Torino è ora di tirare le somme e proseguire con le pagelle dei singoli che hanno vissuto in granata l’annata appena conclusa. Oggi è il turno di Ardian Ismajli, alla sua prima avventura con il Toro. Il difensore albanese è arrivato in estate dall’Empoli e il suo acquisto era stato inizialmente forse sottovalutato, ma il numero 44 si è dimostrato una delle pedine più decisive all’interno di un reparto difensivo che si è rivelato il secondo peggiore della Serie A per numero di gol subiti.

La sua stagione

Nonostante le difficoltà difensive granata, Ismajli è sempre stato una prima scelta nel ruolo di centrale difensivo. Dopo aver saltato le prime due di campionato per un infortunio al bicipite femorale, si insedia a pianta stabile al centro del terzetto difensivo, mettendo sempre a dura prova gli attaccanti avversari: da evidenziare l’ottima prova fatta nel derby d’andata contro la Juventus. Dopo lo scontro contro i bianconeri si ferma per 3 giornate per un problema alla coscia, salvo tornare per altre 8 partite consecutive, tra cui la trasferta di Verona dove fornisce l’assist per lo 0-3 di Njie. Dopo altre 3 giornate di stop, sempre per un problema al bicipite femorale, ritrova il suo ex allenatore all’Empoli D’Aversa, con il quale disputa buone gare contro squadre di alta classifica come Lazio, Napoli e Milan. Torna ai box prima della 34^ giornata per una lesione ai muscoli posteriori della coscia, recuperando giusto in tempo per l’ultima di campionato: il derby casalingo in cui però non è perfetto in occasione del primo gol di Vlahovic e non disputa la sua solita partita rocciosa, pulita e precisa, macchiando così leggermente una stagione ampiamente sufficiente, scompigliata però dai troppi infortuni.

Presenze totali: 27

Assist: 1

Gol: 0

Voto: 6,5