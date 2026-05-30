Ecco le date delle partite che attenderanno i giocatori del Torino impegnati con le rispettive nazionali prima dell’inizio del Mondiale

Con il Mondiale ormai alle porte, alcuni giocatori del Torino saranno impegnati nei prossimi giorni con le rispettive nazionali, tra partite amichevoli utili per preparare al meglio il grande appuntamento internazionale. Tra i granata convocati figurano Adams con la Scozia, Vlašić con la Croazia, Gineitis con la Lituania, Ismajli con l’Albania e Pedersen con la Norvegia. Spazio anche per i più giovani Ilkhan e Njie, chiamati rispettivamente dalla Turchia U21 e dalla Svezia U21. Di seguito il calendario completo dei loro impegni.

Gli impegni dei nazionali

Ad aprire il programma degli impegni internazionali sarà Adams. L’attaccante scozzese scenderà in campo il 30 maggio nell’amichevole contro il Curaçao, mentre il 6 giugno la sua Scozia affronterà la Bolivia nell’ultimo test prima del Mondiale. Il 6 giugno sarà impegnato anche Gineitis, che con la Lituania affronterà la Lettonia in una sfida valida per la Coppa Baltica. Doppio appuntamento, invece, per Vlašić: la sua Croazia se la vedrà con il Belgio il 2 giugno e con la Slovenia il 7 giugno, in due amichevoli di prestigio. Anche Ismajli sarà protagonista con l’Albania, impegnata il 3 giugno contro Israele e il 6 giugno contro il Lussemburgo. Torna infine tra i convocati della Norvegia Pedersen, che affronterà prima la Svezia, il 1° giugno, e successivamente il Marocco il 6 giugno. Infine, Ilkhan sfiderà il Kosovo U21 con la sua Turchia il 3 giugno, mentre Njie sfiderà la Finlandia U21 con la nazionale Svedese U21 il 4 giugno.

Torino, il calendario dei nazionali

Sabato 30 maggio

14.00 Scozia-Curacao (Adams)

Lunedì 1 giugno

10.00 Norvegia-Svezia (Pedersen)

Martedì 2 giugno

18.00 Croazia-Belgio (Vlasic)

Mercoledì 3 giugno

19.00 Turchia U21-Kosovo U21 (Ilkhan)

20.00 Albania-Israele (Ismajli)

Giovedì 4 giugno

17.00 Svezia U21-Finlandia U21 (Njie)

Sabato 6 giugno

15.00 Lituania-Lettonia (Gineitis)

20.00 Albania-Lussemburgo (Ismajli)

22.00 Bolivia-Scozia (Adams)

Domenica 7 giugno

20.45 Croazia-Slovenia (Vlasic)

21.00 Marocco Norvegia (Pedersen)