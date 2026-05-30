Arrivato a gennaio dall’Udinese, il centrale si è imposto subito come titolare nella difesa a tre di D’Aversa

A campionato concluso, è tempo di bilanci e di analizzare il rendimento dei singoli giocatori granata. Tocca a Enzo Ebosse, difensore camerunense classe 1999 arrivato in prestito dall’Udinese durante il mercato di gennaio. Nei suoi quattro mesi al Toro è riuscito a ritagliarsi rapidamente un ruolo importante nello scacchiere di D’Aversa, che lo ha schierato titolare in tutte le partite disputate dal suo arrivo.

La sua stagione

Il principale merito del centrale è stato quello di garantire al Torino un braccetto mancino affidabile nella difesa a tre, caratteristica che Masina non era riuscito a offrire con continuità. Nella prima parte di stagione, infatti, Baroni era spesso stato costretto a schierare tre centrali destri, adattando in quel ruolo giocatori come Maripán e Tameze, con inevitabili ripercussioni sull’uscita dal basso e sulla fluidità della manovra.

Con l’arrivo di D’Aversa, l’ex tecnico di Empoli e Lecce ha subito puntato su questo aspetto tattico, rendendo Ebosse e Gineitis due punti fermi della squadra per sviluppare meglio la costruzione sul centrosinistra. Il classe 1999 ha così chiuso la sua esperienza granata con 13 presenze e un assist: 12 sotto la guida di D’Aversa e una con Baroni.

Ebosse, il voto alla stagione del difensore

A conferma della fiducia riposta in lui dall’allenatore, Ebosse ha praticamente sempre disputato l’intera gara: è stato sostituito soltanto due volte, all’89’ contro il Milan e all’84’ contro il Verona, giocando invece tutti i 90 minuti nelle altre 10 partite. Il futuro del difensore in granata resta ancora tutto da definire, con il riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.

Di certo, i suoi quattro mesi al Toro non verranno ricordati come indimenticabili dai tifosi, ma il camerunense ha comunque dato il proprio contributo, disputando tredici gare ampiamente sufficienti e aiutando la squadra a rendere meno negativa una seconda parte di stagione che, pur lontana dall’essere brillante, ha almeno permesso di rialzarsi dopo un girone d’andata disastroso e completamente da dimenticare.

Presenze totali: 13

Gol: 0

Assist: 1

Cartellini gialli: 3

Cartellini rossi: 0

Voto: 6