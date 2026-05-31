Il ds del Catanzaro, Ciro Polito, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia al termine della finale playoff di Serie B

Al termine del secondo atto della finale playoff di Serie B, vinta dal Catanzaro 2-0 ma che ha visto il Monza promosso in Serie A, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia il ds Ciro Polito che ha parlato del futuro di Alberto Aquilani: “Quando ho preso Aquilani c’erano mille dubbi, perché comunque lui aveva fatto un anno a Pisa e un anno anomalo per quello che avevano in mano. Io vi posso dire che se il calcio italiano non porta Aquilani in serie A, vuol dire che il calcio va in una direzione diversa. Vi dico la verità, a malincuore, quindi quello che dirà il futuro vedremo, valuteremo. Io con Alberto ho creato un rapporto aldilà del calcio, credo di essere stato un grande punto di riferimento, lui me l’ha dimostrato più volte. Lui magari non riesce a vedersi lontano da me e io da lui, però il calcio è questo e ciò che verrà ne prenderemo atto”.