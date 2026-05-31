Alla sua seconda stagione in maglia granata, il centrale ha perso via via centralità e si prepara a salutare il Toro

A campionato concluso, è tempo di bilanci e di valutare il rendimento dei singoli protagonisti della stagione granata. Tra questi c’è Guillermo Maripán, il difensore centrale cileno classe 1994, arrivato al suo secondo anno in maglia Torino. Sbarcato in granata nell’estate del 2024 dal Monaco, Maripán era stato uno dei punti fermi di Paolo Vanoli nella stagione precedente, chiusa con 28 presenze.

La sua stagione

Anche nel campionato appena terminato il cileno ha confermato inizialmente il proprio ruolo centrale nelle gerarchie difensive, ma la sua annata si è rivelata caratterizzata da due facce nettamente distinte.

Nelle prime 26 giornate, con Baroni in panchina, l’ex Monaco è stato infatti uno dei titolari più utilizzati, saltando soltanto due partite: la sfida contro l’Inter e quella della 21ª giornata contro la Roma. Con l’arrivo di Roberto D’Aversa, però, il suo spazio si è drasticamente ridotto. Nelle ultime 12 giornate sono arrivate appena tre presenze, di cui una sola da titolare, complice anche la forte fiducia accordata dal tecnico a Ismajli, già allenato e valorizzato ai tempi dell’Empoli.

Le scelte di D’Aversa sono state premiate dai risultati e Maripán è progressivamente scivolato ai margini del progetto tecnico. Una situazione che, unita al contratto in scadenza, porterà con ogni probabilità alla separazione tra il giocatore e il Torino al termine della stagione.

Maripán, i voto alla stagione del centrale

Nonostante il ridotto impiego nel finale di campionato, il cileno lascia comunque alcuni momenti significativi, come i due gol segnati nei minuti di recupero contro Genoa e Fiorentina, reti pesantissime che hanno consentito ai granata di conquistare punti preziosi. La sua esperienza al Torino dovrebbe così chiudersi con un bilancio complessivo di 58 presenze, 3 gol e 1 assist.

Il lungo periodo trascorso ai margini nelle ultime settimane ne condiziona inevitabilmente il giudizio, ma pesano anche le difficoltà difensive mostrate dalla squadra nella prima parte dell’annata. Per questo motivo, nonostante alcuni contributi decisivi, il rendimento complessivo del centrale fatica a raggiungere la sufficienza.

Presenze totali: 27

Gol: 2

Assist: 0

Cartellini gialli: 5

Cartellini rossi: 0

Voto: 5,5