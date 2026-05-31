Migliorano le condizioni di Marco Basoccu, il tifoso bianconero rimasto ferito negli scontri che hanno preceduto il derby

Buone notizie per Marco Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto ferito negli scontri che hanno preceduto il derby tra Torino e Juventus la scorsa settimana. Il ragazzo, ferito alla testa, secondo quanto riporta La Stampa è migliorato ed è stato estubato. Adesso è in grado di parlare con i famigliari e con il personale. Resta ricoverato in terapia intensiva alle Molinette e la sua prognosi rimane riservata. Fatto sta che le sue condizioni fanno ben sperare per il futuro. Anche a livello neurologico, ci sono stati miglioramenti.