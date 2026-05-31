Ecco quali sono le squadre con il maggior numero di rigori procurati e causati durante la stagione appena conclusa

Con la stagione di serie A 2025/ 2026 conclusa, è tempo di sviscerare alcune statistiche del campionato tra cui il numero di rigori concessi e subiti da ciascuna squadra di serie A. Pertanto, è possibile stilare due classifiche distinte delle 20 rose del campionato.

Rigori fischiati a favore, il Torino si piazza al 5° posto

In cima alla classifica dei rigori a favore primeggiano Genoa e Milan a quota 9 rigori in stagione e completa il podio il Como con 8 tiri dal dischetto. Al 4° posto troviamo il Pisa con 7 rigori procurati, a parimerito con Torino, Bologna e Roma rispettivamente al 5°, 6° e 7° posto. I granata gli hanno guadagnati contro Atalanta, Como, Inter, Lecce, Milan (2 volte) e Sassuolo, mettendone a segno 5.

All’8° e al 9° ecco Inter e Fiorentina a quota 6 mentre alla 10° posizione si piazza la Juventus con 5 rigori a parimerito con Udinese 11° , Lazio 12° e Napoli 13°. Verso la bassa classifica troviamo al 14° e 15° posto Sassuolo e Cremonese con 4 calci di rigore e Atalanta e Verona a quota 3 rigori rispettivamente alla 16° e 17° posizione. Chiudono la Classifica al 18° posto il Lecce, al 19° Parma e al 20° il Cagliari con 2 rigori ottenuti in stagione.

Rigori fischiati contro, il Torino alla 14° posizione

Dopo la classifica dei rigori a favore ecco quella riguardante il numero dei tiri dal dischetto subiti dalle 20 squadre. Questa volta, al primo posto si posiziona il Napoli a quota 10 rigori subiti, successivamente di nuovo il Milan con 8 reti subite e a completare il podio l’Udinese con 7 totali. Al 4° ecco il Genoa con 7 rigori mentre dal 5° all’11° posto troviamo a quota 6 Fiorentina, Pisa, Como, Parma, Sassuolo, Lecce e Cremonese. Al 12° e 13° posto ecco Verona e Lazio con 5 rigori, mentre al 14° ecco il Torino con 4 rigori subiti insieme a Bologna al 15°, Inter al 16° e Atalanta al 17°. I granata gli hanno subiti contro Como, Lazio, Parma e Pisa.

Chiudono la classifica Juventus con 3 rigori, il Cagliari con 2 e la Roma con un solo rigore concesso.