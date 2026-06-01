Sì entra nella settimana decisiva per il nuovo allenatore del Torino: granata tra Abate e Aquilani

Dopo una stagione deludente iniziata con Marco Baroni in panchina dall’inizio e conclusa con Roberto D’Aversa, che ha portato i granata alla salvezza, in casa Torino si ragiona sul futuro allenatore. Ora come braccio destro di Urbano Cairo non c’è più Davide Vagnati ma c’è Gianluca Petrachi, che sarà determinante nella scelta dell’allenatore. D’Aversa, anche se ancora nessuno lo ha comunicato, non sarà l’allenatore del Torino: si vuole cambiare e partire da zero nonostante la salvezza e la volontà di molti lettori. Un po’ come era successo con Nicola che era arrivato al posto di Giampaolo. Questa che inizia con lunedì 1 giugno 2026 è la settimana decisiva. I due nomi in pole sono Ignazio Abate e Alberto Aquilani. Sullo sfondo il ritorno di Juric. Italiano e Palladino si sono liberati da Bologna e Atalanta ma anche loro sono sullo sfondo. Per adesso è una partita a due. Gattuso invece andrà alla Lazio.

Abate e Aquilani

Ignazio Abate quest’anno ha allenato la Juve Stabia e l’ha portata fino ai playoff di Serie B. Con lui si proseguirebbe con il 3-5-2. Costruzione dal basso e spinta degli esterni sono punti cardine del suo gioco. Con lui la dirigenza granata ha già avuto un incontro. L’altro nome è quello di Alberto Aquilani, che con il Catanzaro ha sfiorato l’impresa di arrivare in Serie A vincendo i playoff. Lui preferisce il 3-4-2-1 e verticalizza molto di più. Incontro ancora da svolgere visto che la sua stagione è finita solo venerdì. Abate ha 39 anni, Aquilani 41. Enterambi non hanno mai allenato in Serie A.

Sassuolo che si muove

Ma occhio al Sassuolo. Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Grosso ha portato il Sassuolo in Serie A e poi ha fatto un’ottima stagione ottenendo una salvezza mai in discussione. I neroverdi quindi, cercano un nuovo allenatore e anche loro hanno come obiettivi Abate e Aquilani. Torino quindi che si muove, ma il Sassuolo osserva e si muove anch’esso.