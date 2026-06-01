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Nazionali: questa sera alle ore 19 scende in campo in amichevole la Norvegia di Marcus Pedersen contro la Svezia

In vista del Mondiale che si giocherà tra USA, Messico e Canada, si giocano in questi giorni diverse amichevoli. Questa sera, lunedì 1 giugno 2026, alle ore 19 scende in campo la Norvegia di Marcus Pedersen. Amichevole internazionale che si gioca all’Ullevaal Stadion di Oslo. Pedersen che è stato convocato per il Mondiale. La sua squadra è nel duro girone I con Francia, Senegal e Iraq.

Marcus Pedersen of Torino FC looks dejected during the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.
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ultimo aggiornamento: 01-06-2026

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