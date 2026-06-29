Il commissario tecnico della Croazia ha speso diverse considerazioni per il trequartista che ha illuminato la stagione del Torino

A seguito della vittoria ottenuta contro il Ghana, il tecnico della Croazia nel corso della conferenza stampa ha speso qualche minuto per commentare il rendimento di alcuni giocatori.

Tra questi figura anche Vlasic, che è stato elogiato per il suo lavoro e la sua costanza: “Ha vissuto alti e bassi, sia in nazionale che nei club, ma è stato un punto fermo della nazionale; ora è reduce da un’ottima stagione a Torino. Ha forza nei duelli, grinta e un buon tiro. È tornato in piena forma e pronto dopo molto tempo. Non si è arreso ed è migliorato giorno dopo giorno”.