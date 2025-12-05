Il difensore della Guinea Equatoriale farà parte della spedizione che parteciperà alla Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre

Era una notizia attesa: Saul Coco farà parte della spedizione della Guinea Equatoriale per la prossima Coppa d’Africa. La manifestazione prenderà il via il 21 dicembre: la sede sarà il Marocco (la Nazionale di Masina, ancora in attesa di convocazione) e Coco salterà almeno le ultime due partite di questo 2025, quelle contro Sassuolo e Cagliari. Il giocatore, come da disposizione Fifa, resterà col Torino fino al 15 dicembre, quando raggiungerà la propria Nazionale. Questo vuol dire che Coco sarà a disposizione di Baroni sia contro il Milan, ovviamente, che contro la Cremonese il 13 dicembre.