A meno di un mese dalla sfida contro la Juventus restano pochi posti nel settore Family

A meno di un mese dal derby di Torino contro la Juventus, procede a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per sostenere il Toro nella sfida contro i rivali di sempre. Tramite un post sui propri canali ufficiali, il Torino ha comunicato che i posti in Curva Maratona sono già esauriti e che ne restano pochi nel settore Family per assistere al derby, in programma all’ultima giornata di campionato.

Di seguito il comunicato del club sui canali social: “Meno di un mese a Torino-Juventus: Maratona sold out, ultimi posti in Family. Prosegue a ritmo sostenuto la prevendita esclusiva per i 35.000 titolari della tessera Cuore Granata: fino a quattro biglietti ciascuno per colorare lo stadio di granata!”