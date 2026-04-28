A meno di un mese dalla sfida contro la Juventus restano pochi posti nel settore Family
A meno di un mese dal derby di Torino contro la Juventus, procede a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per sostenere il Toro nella sfida contro i rivali di sempre. Tramite un post sui propri canali ufficiali, il Torino ha comunicato che i posti in Curva Maratona sono già esauriti e che ne restano pochi nel settore Family per assistere al derby, in programma all’ultima giornata di campionato.
Di seguito il comunicato del club sui canali social: “Meno di un mese a Torino-Juventus: Maratona sold out, ultimi posti in Family. Prosegue a ritmo sostenuto la prevendita esclusiva per i 35.000 titolari della tessera Cuore Granata: fino a quattro biglietti ciascuno per colorare lo stadio di granata!”
ex maratona, viscidi cairoti e curva sud gobba insieme all’unisono per inneggiare il pigmeo alessandrino: “urbano cairo dai non vendere, resta qui, resta qui”…ve possino
Servono punti Champions ai gobbi. Che problema c’è!
Curva Maratona contro TDC sempre e dovunque, i gobbi inneggeranno come sempre il loro beniamino e confratello TDC a cui sono tanto legati, .erde con .erda. TDC VATTENE.