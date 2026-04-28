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A meno di un mese dalla sfida contro la Juventus restano pochi posti nel settore Family

A meno di un mese dal derby di Torino contro la Juventus, procede a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per sostenere il Toro nella sfida contro i rivali di sempre. Tramite un post sui propri canali ufficiali, il Torino ha comunicato che i posti in Curva Maratona sono già esauriti e che ne restano pochi nel settore Family per assistere al derby, in programma all’ultima giornata di campionato.

Di seguito il comunicato del club sui canali social: “Meno di un mese a Torino-Juventus: Maratona sold out, ultimi posti in Family. Prosegue a ritmo sostenuto la prevendita esclusiva per i 35.000 titolari della tessera Cuore Granata: fino a quattro biglietti ciascuno per colorare lo stadio di granata!

Che Adams of Torino FC competes for the ball with Manuel Locatelli of Juventus FC during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 28-04-2026

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Kawasaki77
Kawasaki77
39 minuti fa

ex maratona, viscidi cairoti e curva sud gobba insieme all’unisono per inneggiare il pigmeo alessandrino: “urbano cairo dai non vendere, resta qui, resta qui”…ve possino

Last edited 39 minuti fa by Kawasaki77
thethaiman
thethaiman
57 minuti fa

Servono punti Champions ai gobbi. Che problema c’è!

davidone5
davidone5
1 ora fa

Curva Maratona contro TDC sempre e dovunque, i gobbi inneggeranno come sempre il loro beniamino e confratello TDC a cui sono tanto legati, .erde con .erda. TDC VATTENE.

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