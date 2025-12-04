I due allenatori si sono sfidati sette volte nel corso della loro carriera: sono state cinque le vittorie del tecnico del Milan

Lunedì sera, alle ore 20.45, è in programma il posticipo della 14esima giornata di Serie A, che vedrà sfidarsi Torino e Milan tra le mura granata del Grande Torino. Sarà quindi sfida in panchina tra Marco Baroni e Massimiliano Allegri, che si sfideranno per l’ottava volta in carriera. Nei 7 precedenti ha dominato il tecnico livornese, con ben 5 vittorie, dopodiché un pareggio e una sola vittoria per l’allenatore granata. L’ex-allenatore della Juve affronterà un Toro in difficoltà reduce dalle ultime due brutte sconfitte contro Como e Lecce, e proverà a consolidare la prima posizione in classifica guadagnata nello scorso turno di Serie A.

I precedenti nel dettaglio

I primi due precedenti tra Baroni e Allegri risalgono alla stagione 2003/2004, quando l’allenatore attuale del Toro sedeva sulla panchina della Carrarese e vinse all’andata 2-1 contro l’Aglianese di Allegri, che si prese la rivincita nel girone di ritorno per 1-0. Il terzo scontro arrivò 14 anni dopo, con la Juve del livornese che nel 2018 battè 3-0 il Frosinone di Baroni. A chiudere il pacchetto di incontri 2 vittorie l’anno seguenti per i bianconeri dell’attuale tecnico del Milan contro il Lecce guidato da Marco Baroni. Infine una sconfitta e un pareggio 2-2 mentre il fiorentino guidava il Verona nella stagione 23/24.