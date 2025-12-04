La Fifa ha deciso di comunicare un provvedimento per posticipare la partenza dei giocatori che prenderanno parte alla Coppa d’Africa

La FIFA ha ufficializzato lo slittamento al 15 dicembre della partenza dei giocatori convocati per la Coppa d’Africa, accogliendo le pressioni arrivate da numerosi club europei. Le società potranno così contare per un’ulteriore settimana sui propri tesserati, visto che la data iniziale era fissata all’8 dicembre.

La decisione è stata accolta positivamente anche in Serie A e, tra le squadre beneficiarie, c’è il Torino. I granata potranno trattenere fino alla 15ª giornata di campionato, quella che li vedrà affrontare in casa la Cremonese, i giocatori destinati alla competizione: Coco, Masina e Aboukhlal. Dal 15 dicembre, però, Baroni dovrà fare a meno dei suoi nazionali per la durata del torneo.