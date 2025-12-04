L’inglese è finalmente tornato a piena disposizione di Baroni, con il recupero della condizione cercherà ora più spazio in campo

Il Torino non sembra essere ancora rientrato dalla pausa delle nazionali, almeno è questo quello che rivelano i recenti risultati che hanno visto i granata sempre costretti a inseguire il punteggio.

La squadra di Baroni sta facendo difficoltà a ritrovare la giusta condizione che gli aveva permesso di ottenere punti preziosi contro alcune “Big” del calcio italiano. Per cercare di infondere nuovamente vigore e solidità alla sua squadra, il tecnico potrebbe valutare di dare più spazio a giocatori che fino a ora hanno avuto poche possibilità di fare la differenza. Su tutti, Anjorin potrebbe essere l’uomo in più del Torino. L’inglese è stato preso in estate dall’Empoli per essere uno dei titolari della formazione granata, ma a oggi, rimangono ancora poche le sue apparizioni in campo.

Anjorin sogna una maglia da titolare

Il Torino sta attraversando un momento difficile. Il rendimento negativo delle ultime settimane non può essere attribuito solamente a un singolo giocatore, tuttavia, concedere qualche minuto di riposo ai titolarissimi di Baroni potrebbe permettergli di rifiatare e di riavere tempo a disposizione per ritrovare la giusta condizione. Visto le ultime prestazioni non brillanti di Casadei, il tecnico potrebbe valutare di schierare Anjorin per cercare di cambiare l’inerzia delle ultime settimane. L’inglese ha ormai recuperato dalla fascite plantare che l’aveva tenuto fermo negli ultimi mesi, e ora è nuovamente a disposizione per poter aiutare la squadra anche in campo.

Una sola ora di gioco disputata

Anjorin da quando è al Torino ha preso parte a 5 partite, ma solo in un’ occasione, l’inglese ha avuto la possibilità di competere per più di 15 minuti. L’ex Chelsea è stato infatti schierato da Baroni solamente nelle ultime frazioni di gioco, disputando un totale di 66 minuti in campo. Riuscire a incidere con poco tempo a disposizione è sempre complicato, ma se il giocatore rientra da un infortunio, l’equazione si articola sempre di più. Per le prossime gare sarà fondamentale per Anjorin ritrovare continuità e minutaggio: solo così potrà mettere in mostra le sue qualità fisiche e tecniche per dimostrare di essere davvero l’investimento giusto per il Torino.