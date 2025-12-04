Il centrocampista serbo è tornato ad allenarsi con il gruppo ed entrerà nei ballottaggi per la sfida ai rossoneri

Buone notizie dal Filadelfia, Ivan Ilic è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio che l’aveva tenuto fermo nelle ultime giornate di campionato. Il serbo aveva trovato più spazio di quello che ci si sarebbe aspettato con Baroni, 361′ fino a questo momento. Il calciatore arrivato dall’Hellas Verona nel gennaio del 2023 prometteva grande qualità ed era tra i principali giovani talenti del campionato di Serie A, ma in granata ha peccato di discontinuità e in certi casi anche di svogliatezza…A testimoniarlo è stata la cessione quasi confermata verso verso lo Spartak Mosca della scorsa estate durante l’ultima finestra di calciomercato invernale.

Casadei e Asllani in calo, Ilic è pronto

Prima dell’infortunio Ilic aveva avuto la possibilità di giocare ben 3 partite consecutive da titolare e dalla sua ha la possibilità sia di giocare come mediano che come mezz’ala, questo permetterà già in vista di Lunedì sera di insidiare la posizione sia di Casadei (nel ruolo di mezzala) date le ultime prestazioni non convincenti dell’ex Chelsea, sia Asllani, che dopo il rigore sbagliato e delle prestazioni troppo poco incisive rischia di non avere più il posto certo tra i gli 11 iniziali.

Serve la sua qualità

Seppur al ritorno dall’infortunio per distorsione al ginocchio, da Ilic il Toro si aspetta molto, bene 16,5 milioni il costo del cartellino del numero 8 granata al momento dell’acquisto dall’Hellas Verona, una cifra che si è dimostrata troppo alta fino ad oggi. Per far ricredere tutti Ilic avrà bisogno della caratteristica principale per cui è stato acquistato, la sua tecnica, ha da sempre dimostrato di avere un mancino educatissimo, spesso però è mancata la concentrazione e la voglia, non a caso Baroni continua a parlare di vari problemi di mentalità nella squadra. Si vedrà se il classe 2001 sarà in grado di guadagnarsi un posto da titolare per la sfida contro i rossoneri di Massimiliano Allegri.