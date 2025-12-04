A Lecce Duvan ha ritrovato il Ché a gara in corso: l’ultima dei due da titolari risale alla sfida con l’Inter del 2024

5 ottobre 2024, Inter-Torino, l’ultima partita di Duvàn Zapata e Ché Adams titolari insieme nel Torino. Contro il Milan la possibilità è quella di rivederli di nuovo insieme dal primo minuto, per dar continuità ai circa 60′ visti a Lecce. Dopo l’infortunio del colombiano, la coppia che aveva cominciato bene la stagione la guida di Vanoli nello scorso inizio campionato, si è sfaldata e adesso ricerca intesa e minuti con Baroni, nella speranza di poter riprendere le redini dell’attacco granata. Con un Simeone ancora ai box quella contro il Milan potrebbe essere la chance giusta il capitano granata (che ha già superato Ngonge) e il compagno scozzese.

La coppia che serve al Toro

Lo scorso anno – prima dell’infortunio di Zapata – l’attacco del Toro sembrava proprio aver trovato la quadra giusta, l’arrivo dell’ex-Southampton ha permesso di inserire due giocatori perfettamente complementari, da un lato un gigante come Zapata, in grado di far salire la squadra e difendere la palla con grade facilità, dall’altro un giocatore mobile come Adams in grado di muoversi attorno al 91 granata creando occasioni da rete e liberando spazi per gli inserimenti delle mezzale.

Ovviamente, l’attuale Zapata non è neanche lontanamente paragonabile a quello visto prima dell’infortunio del crociato, ma la speranza è che con maggiore minutaggio e l’alternanza con Simeone (al suo rientro) si possa ricominciare a vedere tracce di quanto di buono si era ammirato la scorsa stagione.

Ngonge eslcuso, a meno che…

Naturalmente, il ritorno in campo di Zapata toglie un posto in attacco e a subirne le conseguenze potrebbe essere proprio Cyril Ngonge, il belga infatti, dopo il cambio modulo di inizio stagione, è stato impiegato principalmente come attaccante (non avendo le caratteristiche da quinto di centrocampo) e il futuro ritorno di Simeone potrebbe togliere veramente tanti minuti a Ngonge, che si troverebbe ad affrontare una concorrenza a 4 con Adams, Zapata e lo stesso Cholito Sarà dunque suo compito far ricredere la piazza granata in queste prossime giornate che attendono il Torino.