Torino che punta su Duvan Zapata, il suo capitano. In questo momento difficile e complicato, c’è lui in cima alle gerarchie

Momento difficile e complicato per il Torino di Baroni che dopo i 5 schiaffi presi in casa dal Como, a Lecce ha sfornato un’altra brutta prestazione. Peggior difesa del campionato e disattenzioni continue, costanti. Ma non solo, perché ci sono anche dei problemi tattici evidentemente. Contro il Lecce, al Via del Mare, Baroni ha scelto di schierare dal primo minuto una sola punta in un 3-5-1-1 con Vlasic alle spalle di Adams. Esperimento fallito dopo 35 minuti. Infatti Gineitis, che aveva preso il posto di Vlasic in mezzo al campo, è uscito per lasciare spazio a Duvan Zapata. Il capitano del Torino non ha inciso come contro il Como ma almeno ha messo altri minuti nelle gambe.

Senza Simeone lui è in pole

Quello delle ultime due partite è un segnale forte e chiaro: tutto su Zapata. Nonostante il pesante infortunio e una condizione non ancora eccellente, Baroni ha scelto lui invece che Ngonge oppure Aboukhlal senza Simeone a disposizione. Adesso il colombiano è in pole nelle gerarchie. Un segnale non solo tattico e tecnico, ma anche carismatico. Tralasciando i gol della sua carriera, il numero 91 ha dimostrato in questi anni di essere un giocatore da Toro. Ci si aggrappa a lui per uscire da questo momento buio, oltre che ad Adams, in attesa di Simeone.

Gli altri…

Situazione che deriva dal fatto che gli altri non stanno rendendo. Ngonge ha la fiducia di Baroni ed è un suo fedelissimo, ma in 12 partite giocate ha trovato solo 1 gol e 1 assist contro Parma e Roma. Aboukhlal invece è un mistero da 8 milioni di euro. 0 gol e 0 assist, pochi minuti e non sembra sul pezzo per niente. Vlasic continua a cambiare posizione. Senza Simeone, a cui il Toro ha fatto affidamento per trovare il gol, si punta quindi su Adams e Zapata. Considerando però che Zapata non è al top. Ma potrà dare la scossa giusta ai compagni?