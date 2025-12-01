Il Torino non aveva mai raccolto così pochi punti, 14, dopo 13 giornate: peggio solo la squadra del 2020/2021

I granata registrano un’altra sconfitta in campionato, la 5° in 13 giornate, questa volta sul campo del Lecce che continua ad essere un terreno difficile, proprio come è l’attuale situazione del Toro. Per risalire alla partenza peggiore del Torino dobbiamo ripercorrere la stagione 2020/21, dove nelle prime 13 giornate aveva totalizzato 7 punti, stanziando nella zona retrocessione.

Cinque anni fa una partenza peggiore

Era il Toro di Marco Giampaolo, una squadra che veniva da una stagione complicata conclusa al 16° posto, a seguito dell’esonero di Mazzarri e l’arrivo di Moreno Longo. Una situazione delicata quindi, verso cui la società decise di porre rimedio con l’ingaggio di Giampaolo, mai acquisto fu più sbagliato per come andarono le cose. Il Torino marchiato Giampaolo, dopo 13 giornate di campionato aveva totalizzato un misero bottino di 7 punti, rivelandosi un vero flop per quelle che erano le aspettative verso l’allenatore che collezionò 8 sconfitte 4 pareggi e 1 sola vittoria.

Gli unici 3 punti arrivarono nel recupero della 3a giornata contro il Genoa, rinviata a causa della presenza di diversi casi Covid tra i rossoblù. In casa dei genoani, grazie al gol di Sasa Lukic e l’autogol di Luca Pellegrini, i granata ottennero la prima delle due vittorie dell’era Giampaolo, che verrà esonerato più tardi, dopo il pareggio contro lo Spezia alla 19a giornata.

Avanti di un punto anche il Toro di Vanoli

Il confronto è negativo anche se messo a confronto con l’anno scorso, tra l’altro un periodo della stagione in cui il Toro di Vanoli era già orfano del capitano Duvan Zapata. Nella stagione passata, al 13° turno di Campionato, Il Torino aveva 15 punti, un punto in più della squadra allenata da Braoni.