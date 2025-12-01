Arrivato portando entusiasmo, Casadei sta deludendo l’ambiente granata, dov’è finita la qualità vista l’anno scorso?

Cesare Casadei sta presentando sempre più difficoltà nel suo percorso da calciatore del Torino. Il classe 2003, arrivato in granata all’inizio del 2025 era stato considerato come un grandissimo colpo, non soltanto dal mondo granata, basti pensare all’infinito duello con la Lazio per accaparrarsi il cartellino del giocatore. Effettivamente, la sua prima metà stagione da giocatore del Torino è stata di ottima qualità, portando grande fisicità in mezzo al campo e ritmi sicuramente molto più alti (da Premier League) di quelli a cui erano abituati i suoi nuovi compagni di reparto a centrocampo. Quest’anno erano tantissime le aspettative sul 22 granata, aspettative per il momento non rispettate.

Casadei non impone la sua fisicità

L’attuale stagione di Casadei è sicuramente stata caratterizzata da tanti errori banali che hanno condizionato le prestazioni dell’ex-Chelsea. Anche durante la sconfitta contro il Lecce tanti palloni persi in mezzo al campo e pochi duelli vinti, il che è inspiegabile data la sua fisicità e la sua imponente statura (ben 192cm di altezza). Più che portare l’energia e il ritmo del calcio inglese nel Toro, sembra che siano stati i ritmi lenti dei granata a influenzarlo: mancano i cambi di passo, le cavalcate in mezzo al campo, i colpi di testa e gli inserimenti in area di rigore. Insomma, sembra essersi perso quasi tutto.

Casadei non sta confermando le aspettative

Casadei è stato uno degli ultimi acquisti a cifre importanti per la società del presidente Urbano Cairo: ben 13 milioni di euro più bonus versati nella casse londinesi del Chelsea. A distanza di quasi un anno dal suo acquisto si può dire che non abbia ancora dimostrato di valere una cifra così alta (per il Toro), ci si aspetta molto di più da un ragazzo giovane come lui, che ha sicuramente l’obiettivo di ritagliarsi maggiore spazio anche con la nazionale italiana, ma per riuscirci servirà innanzitutto una crescita in campionato.