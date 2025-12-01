Dopo Zapata sbaglia anche Asllani: solo Vlasic, col Como, ha trasformato un calcio di rigore

Nella partita di ieri, che ha visto affrontarsi Lecce e Torino, terminata 2-1 in favore dei salentini, uno dei protagonisti è stato – anche se in negativo – sicuramente Kristjan Asllani. Il numero 32 granata ha infatti sbagliato un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo ai fini del risultato, essendo arrivato al 89′, poco prima dell’inizio del recupero. Lo stesso Asllani, dopo la partita, si è scusato per l’errore che ha negato il pareggio. Certo, un punto non sarebbe comunque bastato al Toro, che arrivava al Via del Mare con la speranza di portare a casa i 3 punti, per rifarsi della goleada subita contro il Como, ma almeno avrebbe potuto completare una parziale rimonta, per nulla scontata per come si era messa la gara.

Il secondo rigore sbagliato su tre

Quello di Asllani, pur essendo il suo primo errore in carriera dal dischetto, non è stato il primo del Toro di quest’anno dagli undici metri.Ai granata erano stati fischiati altri due rigori in questo inizio di campionato, il primo fu sbagliato da Zapata contro l’Atalanta, il secondo realizzato contro il Como nella scorsa partita di campionato da Vlasic. E’ però da sottolineare che l’errore di Zapata arrivò mentre il Torino si trovava già sotto di 3 reti, mentre il rigore sbagliato ieri da Asllani avrebbe molto probabilmente permesso al Toro di non tornare a casa a mani vuote.

Asllani è il terzo rigorista diverso

Il fatto che i tre rigori guadagnati dal Toro siano stati tirati da 3 calciatori differenti sottolinea sempre più l’assenza di gerarchie fisse per quanto riguarda i tiri dal dischetto. C’è da evidenziare che il rigore di ieri è arrivato all’89’, con Vlasic già sostituito, ma con Zapata ancora a disposizione, mentre negli altri due casi tutti e tre i papabili rigoristi si trovavano in campo e tutte e tre le volte è stato designato un rigorista diverso. C’è da chiedersi se questa continua rotazione possa essere la scelta giusta, o se dopo l’errore dell’ex-Inter si opterà per un rigorista fisso.