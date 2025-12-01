Contro il Lecce il Torino ha perso di nuovo e dal primo minuto è stata schierata una sola punta: esperimento fallito
Quanti problemi in questo Toro. Basti pensare che la difesa del Torino è la peggiore della Serie A. Ma per fortuna qualche punto è stato fatto (vedi le vittorie contro Roma e Napoli), anche in maniera inaspettata ma meritata e allora la situazione in classifica non preoccupa. Per adesso, solo per adesso. Perché dopo la batosta contro il Como, da mani nei capelli, è arrivata un’altra figuraccia contro il Lecce che non aveva ancora vinto in casa e l’ultima volta aveva vinto in casa lo scorso anno… contro il Torino! A parte il problema dell’atteggiamento, forse c’è dell’altro. 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1, 3-5-2 e adesso 3-5-1-1. Manca poco al Natale ma non è la tombola. Sono tutti i moduli usati in 13 giornate di campionato. La quadra, non solo a livello mentale, non c’è ancora e non è stata trovata. Contro il Lecce il Torino è partito con un 3-5-1-1 ma non ha funzionato, nemmeno per un tempo.
La sostituzione
A gran sorpresa, Baroni contro il Lecce ha deciso di schierare dal primo minuto Vlasic dietro ad Adams. Praticamente il Toro ha giocato dall’inizio con una sola punta, con Gineitis che aveva preso il posto del numero 10 a centrocampo. Ma poi sono arrivati due schiaffi: al 20′ e al 22′ da Coulibaly e Banda. E allora Baroni è corso ai ripari. Al 35′ ha tolto Gineitis per mettere al suo posto Zapata, passando così al solito 3-5-2 con Vlasic mezzala e davanti Adams e Zapata. Esperimento quindi, quello dell’unica punta, che non solo non ha funzionato ma è durato meno di un tempo.
Le parole di Baroni
Baroni ha poi commentato la scelta dopo la partita: “Zapata veniva da una partita, con il Como è stata la sua prima partita dall’inizio, è stata una settimana corta. Ho pensato alla durata della partita, non volevo rischiare di partire con le due punte per poi rischiare di avere difficoltà, visto che non avevo altre punte. Vlasic è un trequartista e poteva ricoprire questo ruolo, ma non è tanto nell’aspetto, quanto nell’atteggiamento mentale il problema.“ L’allenatore del Toro, che adesso è inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento, continua a dire che il problema è solo mentale.
L’idea di partire con una punta Baroni lha spiegata e onestamente non lo biasimo, sarei partito anche io con una sola punta, ne ha due di cui una non ha i 90 minuti ma una mezz’ora, ovvio che parti con una punta non ti bruci subito la possibilità di giocare… Leggi il resto »
Si è sbagliato, molto sbagliato. Partire con una sola punta in un 5-3-1-1 è sinonimo di ancora più paura e timore. Hai ngonge, Aboukhlal in panchina, li puoi mettere nel secondo tempo. Infatti dopo 18 minuti sei sotto 2-0 e al 35 esimo devi già fare il primo cambio. Ha… Leggi il resto »
L’alchimista in panchina, scuola Giampaolo. Il mago di Oz con a capo il cappellaio matto.
Baroni è una persona seria e preparata. Ma non fa il mago di professione e non può trasformare Casadei in Nico Paz e Vlasic in Yildiz.
Talmente serio e competente che dopo 5 mesi non ci ha ancora capito una mazza. Allenatore perfetto per questa società di pagliacci incompetenti.