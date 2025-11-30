Le parole di Marco Baroni dopo la sconfitta del Torino per 2-1 in trasferta contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco

Marco Baroni ha parlato al termine di Lecce-Torino 2-1 ai microfoni di DAZN: “Credo che sia un fatto di fragilità, da correggere immediatamente. Non è possibile prendere due gol così, uno dietro l’altro. Quindi è più un fatto di fragilità mentale. Poi la squadra ha inziato a produrre, ma c’è da migliorare sotto questo aspetto. Peccato, veramente. Squadra timorosa sul secondo gol, ma c’è una chiusura che non possiamo non fare. Occorre più attenzione, questa squadra deve migliorare negli ultimi metri. Sono delle fragilità che dobbiamo togliere. Poi la squadra si è liberata ma era tardi. Le occasioni le abbiamo avute, non solo il rigore. Atteggiamento diverso: dobbiamo lavorare su questo. Prima dell’infortunio di Simeone abbiamo sempre giocato con due attaccanti. Oggi ho pensato alla durata della partita, ma non è lì che sbagliamo, è l’atteggiamento. Buttiamo via il lavoro settimanale così. Si tratta di una responsabilità che devo prendermi. Casadei deve trovare un po’ più di qualità, sta facendo le prime partite perché non ne ha molte in Serie A. Noi lo stiamo cercando di aiutare. Quando la partita si mette così lui è giovane e c’è da migliorare. Non solo lui, tutti dobbiamo fare un saltino”.

La conferenza stampa di Baroni

L’analisi di Marco Baroni è poi proseguita in sala stampa al Via del Mare.

Cosa non va nel Torino?

“La mentalità è prima individuale e poi di squadra, noi commettiamo degli errori e poi li paghiamo. Non siamo partiti come volevamo, un po’ di timore. Dopo avere preso un gol è ovvio che vai a crearti una situazione che diventa difficile, poi abbiamo reagito creando i presupposti per pareggiare, forse lo meritavamo, ma questa fragilità la dobbiamo sistemare. Nel momento in cui siamo usciti da un derby, con il Como ci mancavano quattro risultati importanti, quei momenti di fragilità che avevamo sono riaffiorati. È un problema di mentalità, non è di uomini o sistema si gioco, nel calcio ci sta subire gol ma poi bisogna rimanere in partita, quando ho fatto il cambio l’ho fatto perché la squadra doveva trovare solidità e atteggiamento, poi c’è stata la parata su Duvan, abbiamo creato tanto, ci manca quell’attenzione e determinazione in più“.

Come mai Adams unica punta dall’inizio?

“Zapata veniva da una partita, con il Como è stata la sua prima partita dall’inizio, è stata una settimana corta, Ho pensato alla durata della partita, non volevo rischiare di partire con le due punte per poi rischiare di avere difficoltà, visto che non avevo altre punte. Vlasic è un trequartista e poteva ricoprire questo ruolo, ma non è tanto nell’aspetto, quanto nell’atteggiamento mentale il problema.“

Il problema è solo nella testa?

“Nel primo tempo non ricordo parate di Israel, due tiri e due gol, l’avversario va in gol troppo facilmente contro di noi costruendo anche poco. Non è una questione di sistema di gioco, è una fragilità che dobbiamo mettere a posto, la squadra ha dimostrato di saper reagire“.

Su Asllani?

“Il primo rigorista è Vlasic, il secondo è Asllani, le responsabilità sono mie, perché sono io quello delle situazioni“.

Cosa è cambiato rispetto al Torino visto prima della sosta?

“Abbiamo pagato a caro prezzo il finale del Como, nei primi 70 minuti siamo rimasti in partita, l’atteggiamento è il problema, è una cosa in cui dobbiamo concentrarci, lo abbiamo già fatto. Per me la soluzione è li, altrimenti la squadra non va a Bologna e fa un risultato importante, ma anche a Roma. Sono situazioni di fragilità su cui la squadra deve lavorare, soprattutto sui singoli. C’è da lavorare su questo”.

Può essere pericoloso scacciare la paura dalla testa dei calciatori?

“No, in questo momento la classifica non fa paura, voglio far crescere questi ragazzi, dobbiamo crescere, avevamo trovato identità e solidità, dobbiamo rimboccarci le maniche. Sono queste fragilità difensive che dobbiamo sistemare“.