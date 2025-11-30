Le parole di Kristjan Asllani dopo la partita contro il Lecce. Il centrocampista albanese si è scusato per l’errore sul calcio di rigore:

Sceglie di presentarsi davanti alle telecamere e in sala stampa dopo il rigore fallito. Asllani si scusa per l’errore dal dischetto ma pure per la partita persa: “Ho scelto io di venire a parlare, il rigore l’ho sbagliato e mi dispiace per la squadra perché veramente ha lasciato tutto in campo nel secondo tempo, un bruttissimo rigore, quindi ovvio che chiedo scusa a tutta la squadra. Il nostro problema è che quando ci alziamo subiamo sempre tantissimo, subiamo gol, anche il secondo gol, io mi alzo sul mediano loro, nessuno da dietro rompe, dobbiamo lavorare su queste cose perché 30 minuti così sono inaccettabili. Poi dopo ovviamente abbiamo messo energia in campo secondo me già dal 30-35esimo, siamo rientrati bene, abbiamo creato tanto, però non è giusto dopo una partita come Como in cui abbiamo preso 5 gol venire qua e farci mettere sotto nei primi 30 minuti”.

Il calciatore granata si è poi ulteriormente espresso in conferenza stampa, ecco le sue parole:

Torino in grande difficoltà, cosa succede?

“Dobbiamo analizzare. Come con il Como, fino al 70’ eravamo in partita poi ci siamo sciolti. Oggi il contrario siamo partiti malissimo, il Lecce ci ha messo sotto. Siamo il Torino dobbiamo dare tutto sul campo. Sul rigore mi sono preso la responsabilità di calciare, non avevo mai sbagliato, so che non ce n’è bisogno ma devo chiedere scusa ai tifosi e alla squadra, per questo sono voluto venire io a palare.”

Come leggete il momento che state passando?

“Non abbiamo dato continuità al lalvoro fatto prima della sosta nazionali, avevamo fatto sei risultati consecutivi. C’è da capire questa situazione, c’è da parlarne, non possiamo venire qua e aver paura, non si possono giocare i primi 30 minuti cosi, dobbiamo rivedere la partita e studiarla tutti insieme.”

Si tratta di un problema fisico o mentale?

“Ogni volta che prendiamo gol poi ne prendiamo un altro, anche con l’Atalanta è successo. Forse viene la paura, ma non ci deve essere, dopo aver preso gol dobbiamo andare subito a pressare gli avversari perché abbiamo energia e qualità per farlo.“

Sul rigore è stato un tuo errore, o è merito del portiere?

“E’ stato un mio errore assolutamente: se il portiere blocca la palla vuol dire che il rigore è tirato malissimo. Quando mi sono fermato ho visto Falcone che ha fatto due finte e sono andato in tilt, dovevo essere bravo a gestire la situazione e calciare di collo. Dispiace veramente non aver almeno pareggiato, la squadra se lo meritava.”