Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, dopo la vittoria della sua squadra per 2-1 in casa contro il Torino

Torino che ha perso a Lecce per 2-1. Dopo la partita, ha parlato ai microfoni di DAZN Eusebio Di Francesco: “Siamo stati molto bravi a prendere le misure dopo i primi 10 minuti. Li abbiamo messi in difficoltà con il palleggio e tra le linee. Anche il secondo gol era preparato così. Poi loro sono stati bravi e sono stati più aggressivi. Ci hanno creato qualche ripartenza, qualche situazione. Sul gol loro dovevamo essere più bravi a recuperare palla. Sono soddisfatto, nel secondo tempo a parte il gol e il rigore non abbiamo rischiato. Poi Falcone è stato bravo, ma un pizzico di fortuna ci vuole anche e io ultimamente non ne ho avuta molta. Gallo non sa nemmeno lui le potenzialità che ha. Molto spesso si appaga dopo una bella prestazione, ma lui è quello di oggi. Deve trovare continuità: potrebbe essere utile anche in ottica Nazionale. Il Torino poi un po’ lo abbiamo sofferto ma è normale ha delle potenzialità importanti e noi siamo più giovani e meno esperti. Ma siamo stati bravi a battere il ferro quando era caldo, quando erano in difficoltà.

Di Francesco sul rigore

Sul rigore, Di Francesco ha spiegato: “Il rigore è un episodio. Nelle partite precedenti in casa non avevamo visto questa gioia e questo entusiasmo. Quando ho visto il rigore ho pregato ma ho anche sperato. Non solo buona sorte: c’è anche la bravura. Ma sono molto contento della prova caratteriale. Berisha ha interpretato molto bene questo ruolo”: