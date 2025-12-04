Toro.it

Il centrocampista rossonero a seguito di un fastidio muscolare non rientrerà tra i convocati di Allegri per le prossime sfide

Nel corso della rifinitura dell’allenamento di mercoledì 3 dicembre Fofana ha risentito di un piccolo problema fisico che potrebbe fargli saltare le prossime uscite. Il francese ha infatti accusato un fastidio muscolare che lo escluderà dai convocati del Milan per la sfida di giovedì 4 dicembre in Coppa Italia. Viste le sue condizioni, è improbabile che potrà tornare già a disposizione in occasione della trasferta all’Olimpico Grande Torino. La speranza di Allegri è quindi quella di riaverlo in occasione della sfida contro il Sassuolo.

Youssouf Fofana, new signing of AC Milan, gestures during half time of the Serie A football match between AC Milan and Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 04-12-2025

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Peccato, avrebbe dato una sveglia a quel mollo di Ilic, o chiunque giochi nel centrocampo cairesco

Last edited 2 ore fa by Kawasaki77
Andrea63
Andrea63
3 ore fa

Le tegole le prende la cairese lunedi!!

Ricci torna a Torino da ex: la sua cessione gestita male sul mercato

Zapata-Adams, prove di (nuova) intesa: dopo 14 mesi possono tornare dal 1′