Il centrocampista rossonero a seguito di un fastidio muscolare non rientrerà tra i convocati di Allegri per le prossime sfide

Nel corso della rifinitura dell’allenamento di mercoledì 3 dicembre Fofana ha risentito di un piccolo problema fisico che potrebbe fargli saltare le prossime uscite. Il francese ha infatti accusato un fastidio muscolare che lo escluderà dai convocati del Milan per la sfida di giovedì 4 dicembre in Coppa Italia. Viste le sue condizioni, è improbabile che potrà tornare già a disposizione in occasione della trasferta all’Olimpico Grande Torino. La speranza di Allegri è quindi quella di riaverlo in occasione della sfida contro il Sassuolo.