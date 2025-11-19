Ivan Ilic, da oggi, seguirà un programma personalizzato per recuperare dall’infortunio al ginocchio sinistro

“Solo” una lieve distorsione al ginocchio sinistro: Ivan Ilic non dovrà essere operato perché per fortuna non c’è stata alcuna lesione ai legamenti, come inizialmente si era temuto. Il serbo, infortunatosi durante Inghilterra-Serbia, ha svolto nuovi esami a Torino dopo quelli in Serbia. Accertamenti che hanno confermato le prime impressioni: non sarà necessario l’intervento chirurgico perché si tratta di distorsione. Un infortunio meno grave del previsto anche se Ilic dovrà ovviamente seguire un programma personalizzato al Filadelfia, a partire da oggi, quando la squadra si ritroverà per preparare la gara contro il Como.