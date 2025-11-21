Mancano pochi giorni all’inizio della competizione che verosimilmente vedrà coinvolti i due difensori granata

Manca un mese dall’inizio della Coppa d’Africa, e tra pochi giorni i giocatori proveniente del continente in questione saranno chiamati a lasciare i propri club per raggiungere la squadra del proprio paese.

Tra i giocatori che prenderanno parte ai gironi della Coppa d’Africa ci saranno anche due giocatori del Torino. Coco, in crescita nelle ultime settimane, e Masina dopo essere stati recentemente convocati dai propri paesi saranno verosimilmente richiamati a poche settimane dall’inizio della competizione per rappresentare rispettivamente la Guinea Equatoriale e il Marocco.

I primi impegni dei centrali granata

La Coppa d’Africa impedirà a diverse squadre del mondo di poter contare sui propri giocatori per tutta la durata della competizione, che avrà inizio il 21 dicembre e terminerà con la finale del 18 gennaio. Tutte le nazionali sanno già quelle che saranno le rispettive avversarie nel girone: il Marocco di Masina esordirà il primo giorno del torneo contro il Comoros, e a pochi giorni di distanza dovrà affrontare il Mali e lo Zambia rispettivamente il 26 e il 29 dicembre. La Guinea Equatoriale di Coco dovrà invece vedersela con il Burkina Faso il 24 dicembre, per poi sfidare il Sudan e l’Algeria il 28 e il 31 dicembre. I due granata saranno quindi impegnati almeno fino alla fine del 2025, ma se non dovessero superare i gironi, potrebbero poi rientrare a Torino per riprendere il campionato.

Il Torino perde i suoi centrali

Nonostante non siano ancora state comunicate le liste ufficiali dei convocati e le date di ritrovo delle varie nazionali, Coco e Masina solamente nell’arco dei gironi salteranno due partite con il Torino. È probabile che potranno essere di più, visto che entrambi i giocatori dovranno raggiungere le squadre dei propri paesi qualche giorno prima dall’inizio della competizione. Se convocati Coco e Masina saranno assenti per le gare contro Sassuolo (21 dicembre) e Cagliari (27 dicembre) ma come detto potrebbero già non essere a disposizione il 13 dicembre, quando il Torino affronterà la Cremonese (e resta a rischio quella dell’8 dicembre, se ci sarà un mini ritiro prima della competizione).

In ballo anche le sfide successive (il 4 gennaio quella al Verona, il 7 all’Udinese, solo per citare le prime due) ma quello dipenderà dalla qualificazione al turno successivo.

Per il Torino sarà un periodo complesso, dal momento che dovrà fare a meno di due dei suoi centrali per diverse settimane, ma in loro assenza, Baroni potrà affidare il controllo della difesa a Maripan, Ismajli e Tameze, ormai entrato nelle rotazioni difensive.