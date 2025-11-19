Il numero 23 del Toro dopo un’involuzione preoccupante sta tornando ad essere il difensore delle prime apparizioni in granata

Saul Coco dopo un’involuzione che ha destato non poco stupore e preoccupazione, sembra che stia ritornando alle prestazioni a cui ci aveva abituato durante le prime giornate dell’anno scorso. Un calo di rendimento quasi inspiegabile che è progressivamente peggiorato sempre di più, a partire dalla fine del girone di andata della scorsa stagione d’andata, tanto da rischiare di partire quest’estate durante la sessione di calciomercato.

La ripresa contro il Napoli

Dopo la prestazione a due facce contro la Lazio, in cui è stato autore di un gol ma anche di due reti causate, contro il Napoli nessuno si aspettava alcun tipo di crescita, anche in ricordo del gol clamorosamente fallito sempre contro i partenopei la scorsa stagione, salvo risultare tra i migliori in campo, la vittoria, subito dopo Simeone, di fatto passa da lui che è autore di numerosi interventi puntuali e puliti, non dando modo a chiunque passi dalle sue parti di creare pericoli.

Coco player of the match al Dall’Ara

La trasferta di Bologna che ha visto i granata autori di una partita priva di emozioni, ha esaltato proprio Saul Coco, che al termine della quale è stato premiato come Player of the Match. Una Prestazione attenta e solida, anche condita da qualche progressione offensiva. Successivamente il derby della Mole ha rappresentato la prova del 9 del momento di Coco, il quale in uno stadio storicamente difficile per i granata, ha fornito un’altra prestazione magistrale, che di fatto non ha dato modo alla Juventus di essere cinica sottoporta, anche grazie all’apporto dei suoi colleghi di reparto. L’ex Las Palmas sta tornando a buoni livelli e il filotto di risultati utili consecutivi passano anche da lui.