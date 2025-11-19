Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 12a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Como sarà Bonacina

A pochi giorni dall’inizio della 12a giornata di campionato, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di Serie A. Bonacina avrà il compito di dirigere Torino-Como, con l’aiuto di Moro e Galimberti, e Manganiello il quarto uomo. Al VAR ci sarà Prontera che verrà assistito da Praterna.

Le designazioni arbitrali

CAGLIARI – GENOA     Sabato 22/11 h. 15.00

LA PENNA

PALERMO – BIANCHINI

IV:      MARIANI

VAR:     ABISSO

AVAR:      PICCININI

UDINESE – BOLOGNA    Sabato 22/11 h. 15.00

SACCHI J.L.

LO CICERO – ZEZZA

IV:      CHIFFI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      SERRA

FIORENTINA – JUVENTUS    Sabato 22/11 h. 18.00

DOVERI

VECCHI – FONTEMURATO

IV:       MARCHETTI

VAR:      GUIDA

AVAR:       FABBRI

NAPOLI – ATALANTA     Sabato 22/11 h. 20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:     RAPUANO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GARIGLIO

H. VERONA – PARMA    h. 12.30

PAIRETTO

MOKHTAR – MONACO

IV:      GALIPO’

VAR:     PATERNA

AVAR:    GUIDA

CREMONESE – ROMA    h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – POLITI

IV:     CREZZINI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      ABISSO

LAZIO – LECCE    h. 18.00

ARENA

MASTRODONATO – LUCIANI

IV:     MARINELLI

VAR:     SERRA

AVAR:     PICCININI

INTER – MILAN     h. 20.45

SOZZA

PERETTI – COLAROSSI

IV:     MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:       DI PAOLO

TORINO – COMO     Lunedì 24/11 h. 18.30

BONACINA

MORO – GALIMBERTI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      PRONTERA

AVAR:      PATERNA

SASSUOLO – PISA    Lunedì 24/11 h. 20.45

DI MARCO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV:     FELICIANI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      AURELIANO

The logo of AIA (Italian Referees Association) is seen prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Frosinone Calcio. Frosinone Calcio won 2-1 over Torino FC after extra times.
