Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 12a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Como sarà Bonacina
A pochi giorni dall’inizio della 12a giornata di campionato, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di Serie A. Bonacina avrà il compito di dirigere Torino-Como, con l’aiuto di Moro e Galimberti, e Manganiello il quarto uomo. Al VAR ci sarà Prontera che verrà assistito da Praterna.
Le designazioni arbitrali
CAGLIARI – GENOA Sabato 22/11 h. 15.00
LA PENNA
PALERMO – BIANCHINI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: PICCININI
UDINESE – BOLOGNA Sabato 22/11 h. 15.00
SACCHI J.L.
LO CICERO – ZEZZA
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: SERRA
FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 22/11 h. 18.00
DOVERI
VECCHI – FONTEMURATO
IV: MARCHETTI
VAR: GUIDA
AVAR: FABBRI
NAPOLI – ATALANTA Sabato 22/11 h. 20.45
DI BELLO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA – PARMA h. 12.30
PAIRETTO
MOKHTAR – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
CREMONESE – ROMA h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – POLITI
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: ABISSO
LAZIO – LECCE h. 18.00
ARENA
MASTRODONATO – LUCIANI
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PICCININI
INTER – MILAN h. 20.45
SOZZA
PERETTI – COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
TORINO – COMO Lunedì 24/11 h. 18.30
BONACINA
MORO – GALIMBERTI
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PATERNA
SASSUOLO – PISA Lunedì 24/11 h. 20.45
DI MARCO
ZINGARELLI – DI GIACINTO
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: AURELIANO