I precedenti tra i lariani e i granata all’Olimpico Grande Torino: bilancio favorevole ai padroni di casa, un solo successo dei lombardi

Torino e Como si sono ritrovate un anno fa di fronte in Serie A dopo una attesa lunga vent’anni. Prima della sfida giocata al Grande Torino nell’ottobre del 2024 granata e lariano in casa del Torino nella massima serie avevano disputato altre 13 gare, per un totale di 14. Otto le vittorie dei granata, uno solo il successo ospite, mentre i pareggi sono stati 5.

L’ultimo precedente firmato Njie

In occasione della 9a giornata di campionato, il 25 ottobre 2024 i granata hanno ospitato per l’ultima volta il Como. L’incontro è stato molto combattuto, e nel corso dei 90 minuti ha assistito a un grande numero di conclusioni da una parte e dall’altra, ma sebbene i lariani siano stati più pericolosi, i granata in quell’occasione sono riusciti a ottenere un’importante vittoria in casa. A sbloccare il risultato fu Njie, che al 75′ realizzò il sul primo gol con la maglia granata, che permise al Torino di uscire dal campo con tre punti.

L’unico successo del Como

Era il 6 aprile del 1986: si è registrata allora l’unica vittoria del Como sul campo del Toro. Allenava i lariani Marchesi, mentre il Toro di Radice aveva in rosa gente del calibro di Junior, Dossena e Comi. La partita si concluse con il 3-1 ospite: Sabato aveva accorciato dopo i gol di Maccoppi e Corneliusson, poi Tempestivi aveva chiuso col 3-1.

La vittoria granata del 1989

Un altro storico precedente in campionato fu quello disputato tra Torino e Como nel gennaio del 1989. Le due squadre in campo in quell’occasione diedero origine a un incontro molto combattuto, che dopo essere iniziato a ritmi infuocati si è poi spento nella ripresa. La partita iniziò infatti con un gol di Milton al 6′ del primo tempo, e due minuti più tardi i granata riuscirono a riprendere il risultato grazie alla rete di Muller. Solamente al 41′ Bresciani realizzò il gol del sorpasso per i granata, che si è poi rivelato decisivo per la vittoria finale al termine dei 90 minuti.