Dopo aver lasciato il Toro la scorsa stagione, il terzino kosovaro tornerà all’Olimpico per la prima volta da avversario

Dopo cinque stagioni e mezzo in granata, Mergim Vojvoda è approdato al Como durante la scorsa sessione di mercato invernale. Il classe 95 si è preso con forza il posto da titolare in un Como pieno di giovani talenti, a testimonianza della sua duttilità ed esperienza. Lunedì sarà una partita speciale per lui, che dopo tanti anni con la maglia granata ritroverà per la prima volta da avversario l’Olimpico Grande Torino. Non è la prima in assoluto da ex perché Vojvoda ha già incontrato il Torino nella sfida giocata in casa dei lariani ad aprile, sfida che si è chiusa con la vittoria della squadra di Fabregas.

La sua duttilità come punto di forza

L’esterno Kosovaro, ruolo che ha sempre interpretato con la maglia granata, è in grado di occupare diverse zone del campo dando le medesime garanzie, motivo per cui Fabregas lo ha voluto al Como. L’ex granata ha sempre giocato come quinto di centrocampo di destra al Torino e a volte anche come braccetto nella difesa a 3 a dimostrazione della sua versatilità. Con il Como di Fabregas, invece sta giocando con una difesa a 4, come terzino destro e all’occorrenza anche sinistro, addirittura in diverse occasioni è stato schierato come esterno sulla trequarti diretta da Nico Paz. Nonostante il Como abbia una folta concorrenza in attacco, la scelta ricade spesso su Vojvoda che è in grado di dare diverse soluzioni offensivi oltre che equilibrio. Lunedì sera, il classe 95 ritroverà il suo passato in una sfida delicata per entrambe le squadre, il cui risultato svelerà le ambizioni delle due squadre.

La dichiarazione dopo la vittoria contro la Juventus

Vojvoda dopo tutti gli anni passati sotto la Mole, non ha potuto non dedicare la vittoria ottenuta con il Como contro la Juventus in questa stagione, ai suoi ex tifosi con i quali non ne ha mai vinto uno, in dieci partite giocate. Si evidenzia pertanto la bontà e la fede del calciatore verso una città che lo ha sostenuto e criticato, ma anche visto crescere nel corso della sua lunga carriera in maglia granata.