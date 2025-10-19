Col Como Vojvoda, schierato titolare, ha battuto 2-0 la Juventus: ecco le sue parole in conferenza stampa

Una lunga militanza in granata: non poteva, dopo una vittoria contro la Juventus, non fare riferimento ai suoi ex tifosi. Mergim Vojvoda ha dedicato il successo proprio ai granata, ricordando di non aver mai vinto un derby nonostante ne abbia giocati ben dieci. “Ho giocato 10 derby contro la Juve al Toro e non ho mai vinto, da cuore granata sono contento e dedico questa vittoria al popolo granata”.