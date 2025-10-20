Giovanni Simeone e Ché Adams: per la prima volta i due attaccanti sono partiti insieme titolari e la coppia ha funzionato

Momento di analisi in casa Torino dopo l’importante quanto sorprendente vittoria contro il Napoli di Antonio Conte. Allo Stadio Olimpico Grande Torino il colore granata ha vinto su quello azzurro, nonostante una presenza cospicua di tifosi partenopei sugli spalti. Baroni ha preparato la partita in modo eccellente e ha schierato per la prima volta un 3-5-2 puro. In attacco hanno giocato per la prima volta insieme, dal primo minuto, Giovanni Simeone e Ché Adams. La coppia ha funzionato. Simeone ha trovato il 3° gol stagionale in Serie A e ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore vero da Toro. Adams ha ritrovato la titolarità e ha fatto una buona partita vicino al compagno.

Per la prima volta insieme

Simeone non si può togliere dal campo e ha giocato titolare 7 partite su 7. Ha rubato il posto ad Adams e anche il numero maglia, il 18 (Adams ha preso il 19). Già nei minuti finali contro la Lazio si era intravista questa possibilità di vederli assieme in campo. Adams poi ha fatto molto bene in Nazionale ed è tornato a Torino più carico che mai. Inevitabile e meritato vederlo dal primo minuto contro il Napoli. Questo anche perché solo Ngonge stava giocando bene con una sola punta, per il resto Vlasic e Aboukhlal sono risultati un po’ persi come esterni. Lo scozzese ha trovato il primo gol contro la Lazio e dopo un inizio di stagione con tante panchine adesso vuole prendersi la scena.

Il 3-5-2 è la strada

Il mercato estivo del Torino è stato fatto per giocare con il 4-2-3-1. Oppure 4-3-3. E invece il Torino ha fatto, prima del 3-5-2, anche il 3-4-2-1 e 3-4-1-2. Baroni però è stato chiaro dopo Torino-Napoli: la strada è quella del 3-5-2. La difesa a 3 è la base e a 4 al momento non si può giocare per evitare disastri. Poi le tre punte sono Simeone, Adams e Zapata… Difficile pensare di giocare con 1 solo di questi 3. Zapata ancora non è al 100% ma da subentrato può dire la sua. Fatto sta che Simeone e Adams contro il Napoli hanno convinto e hanno dialogato bene: promossi.