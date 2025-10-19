Le statistiche di Torino-Napoli, settima giornata di Serie A 2025/2026: gli azzurri dominano ma i granata sono cinici

Torino che ha battuto il Napoli per 1-0 in casa al termine di una partita combattutta e sudata, ma meritata. Baroni si conferma la bestia nera di Conte, che per la prima volta in carriera ha perso contro i granata. Il Toro ha fatto esattamente la partita che doveva fare. Non si poteva pensare ad un dominio granata, ma il Torino è stato cinico e vittorioso, gagliardo. Giusto in questo caso andare ad analizzare le statistiche. Partiamo dai tiri. In totale il Napoli ha calciato 22 volte, mentre il Torino 12. Ma il Napoli ha peccato di precisione: solo 5 volte ha calciato in porta. 2 invece i tiri in porta per il Torino: il gol e il palo di Vlasic. Nessuna espulsione, 3 ammoniti in totale. Nel Torino solo Israel per perdita di tempo. Nel Napoli Juan Jesus e Lang nel finale per essersi tolto la maglia in occasione del gol annullato. 9 falli a testa per le due squadre.

I passaggi e il possesso palla

Passiamo adesso ad un elemento chiave e significativo, non ai fini del risultato ma per capire l’andazzo della partita. Il possesso palla. 69% il Napoli, 31% il Torino. Ma gli azzurri non hanno trovato spazi. Un possesso palla sterile, propositivo ma sterile. Visto il possesso palla, anche i passaggi sono di più. 615 per il Napoli, 281 per il Torino. 88% di precisione per gli uomini di Conte, 76% di precisione per gli uomini di Baroni. Napoli quindi più preciso e più numerico, ma le palle gol non sono state sfruttate.

Gli altri dati

Gli ultimi dati sono quelli che riguardano il fuorigioco e i calci d’angolo. 2 volte il Torino è stato colto in fuorigioco, 2 volte il Napoli. Una di queste due decisiva, a tempo scaduto di Lang. Gol annullato e 3 punti per il Toro. 11 calci d’angolo battuti dal Napoli, 3 dal Torino. I partenopei ne hanno battuti molti corti, senza crossare direttamente. Quando invece hanno crossato, lo hanno fatto male.