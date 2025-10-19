Saul Coco ha sfornato una grande prestazione contro il Napoli di Conte: è stato un muro invalicabile ed è in crescita

Nella giornata di ieri il Torino ha fatto una partita stupenda. Ognuno ha fatto il suo in campo e Marco Baroni ha letteralmente messo in gabbia Antonio Conte a livello tattico. Il 3-5-2, quella adesso è la strada, si è dimostrato uno schema vincente. La difesa ha dimostrato che le ottime prestazioni possono essere fatte. Attenzione, dedizione e compattezza. Maripan al centro, Tameze a destra e Saul Coco a sinistra. Proprio quest’ultimo ha sfornato una grande prestazione. Un muro invalicabile che ha permesso ai granata di portare a casa il bottino pieno contro i Campioni d’Italia. Preciso e puntuale su ogni intervento, è stato lucido e sul pezzo per 90 minuti. Ha annullato Neres in quella zona e non si è perso un pallone quando c’era da allontanare.

In crescita

Il numero 23 del Toro è in evidente crescita. Già contro il Parma, nonostante la sconfitta, si era vista questa crescita. Poi contro la Lazio aveva anche trovato il gol, che però non è stato decisivo. Il rigore causato allo scadere, non solo per colpa sua ma soprattutto per colpa di Dembele, poteva lasciare dei fantasmi in testa al giocatore. Poi la Nazionale della Guinea Equatoriale con tanto di ammutinamento. Contro il Napoli Coco ha risposto alla grande, non solo dal punto di vista del gioco ma anche dal punto di vista mentale.

Il mercato e la titolarità

E pensare che in estate poteva partire. Lo Spartak Mosca era forte su di lui. L’offerta c’era dopo una stagione di alti e bassi con Vanoli, ma sempre giocata da titolare. Eppure il Torino non lo ha ceduto. Poi è uscita la notizia della clausola da 35 milioni inserita nel suo contratto. Per Marco Baroni è titolare e non si mette in discussione. 7 partite su 7 in Serie A giocate dal primo minuto. Sempre in campo, non ha saltato un minuto. 0 cartellini gialli, 1 gol e 1 assist. Deve continuare così, per lui e per il Toro.