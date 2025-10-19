Giovanni Simeone si sta rivelando l’uomo in più del Torino: già 3 gol in questo campionato e tra l’altro tutti decisivi

Contro il Napoli, ieri sera, il Torino ha fatto una grande partita. Marco Baroni ha vinto contro Antonio Conte dal punto di vista tattico: i granata hanno retto l’onda d’urto e conservato il prezioso gol al 32′ del primo tempo di Giovanni Simeone. L’argentino è on fire in questo periodo. Dopo le reti contro Roma e Lazio, è arrivata quella contro il Napoli: dribbling secco a Milinkovic-Savic e appoggio in rete. Tra l’altro, proprio come accaduto contro Roma e Lazio, anche contro la formazione campana ha segnato una rete risultata poi decisivo. E il Torino se lo gode, lo coccola mentre lui trova gol decisivi. Arrivato in estate proprio dal Napoli, ha dimostrato sin da subito spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia. Idolo dei tifosi, qui si trova benissimo e la sua avventura è appena iniziata. Quello di ieri è stato il primo gol al Grande Torino.

Mai così bene nelle ultime due stagioni

Era da parecchio tempo che Simeone non faceva così bene in Serie A. Nel suo primo anno al Napoli, nella stagione 2022/2023, aveva realizzato 4 Golia campionato. Poi nelle due successive, quelle 2023/2024 e 2024/2025, si era sempre fermato a una sola rete. Va detto che negli anni in azzurro non è mai stato un titolare fisso, ma è stato prima la riserva di Osimhen, poi quella di Lukaku, quelle stagioni gli sono comunque servite per accumulare esperienza. E adesso che è al Torino nessuno lo tocca: 7 partite su 7 in questo campionato. Neppure nella sua stagione a Verona, che aveva chiuso con 17 gol, era partito così bene: nelle prime sette giornate aveva segnato solo 2 gol. Oltre ad essere freddo sottoporta, è anche abile nel legare il gioco e a ripiegare, non è un caso se ha rubato il posto ad Adams, anche se lo scozzese è tornato titolare, al suo fianco.

La soddisfazione

Simeone è stato ovviamente premiato come MVP al termine della gara. Queste sono state le sue parole:“Il tifoso del Torino ha bisogno di vedere una squadra che lotta, l’ambiente oggi era bellissimo: uno stadio intero che ha cercato di difendere il risultato fino alla fine. In campo voglio vincere, difenderò questa maglia fino in fondo come ho sempre fatto: quando giochi con il cuore le cose arrivano sempre”. Amore a prima vista con i colori granata. A fine partita anche Cairo gli ha fatto i complimenti, come da lui stesso dichiarato: “Sono contento, una grande partita. Grande pubblico anche, ho parlato con Simeone poco fa, gli ho fatto i complimenti”.