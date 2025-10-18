Urbano Cairo ha parlato al termine di Torino-Napoli 1-0: “Oggi la squadra ha fatto molto bene, ero ottimista”

Urbano Cairo ha parlato al termine di Torino-Napoli. Queste le parole del presidente granata dopo la partita, poco prima di lasciare lo stadio: “Sono contento, una grande partita. Grande pubblico anche, ho parlato con Simeone poco fa, gli ho fatto i complimenti e lui mi ha detto che quando c’è un pubblico del genere, che ti sostiene dall’inizio alla fine, non si può non vincere”. La prossima sarà col Genoa: “Sì ma non parliamo adesso di squadre facili, abbiamo perso una partita contro una squadra apparentemente facile. Sono tutte difficili, tutte partite dove le squadre se la giocano alla grande. Come è successo a Parma dopo le prime partite iniziali complicate. Io ero ottimista anche per il Napoli. Tutti sul pezzo, come oggi. Il mister ha voluto fortemente la vittoria dopo una settimana intera. Poi un pizzico di fortuna ci vuole, ma oggi la squadra ha fatto molto bene. La difesa? Ho visto benissimo Maripan, benissimo Coco, benissimo anche Tameze in quel ruolo da braccetto già con Juric lo faceva. Non conta che ho parlato alla squadra: dopo una partita come quella di Roma contro la Lazio, dove meritavi di vincere, ho detto ai giocatori di tirare fuori tutto. Era il momento e l’abbiamo fatto”.