Il portiere del Torino ha analizzato la partita contro il Napoli, vinta dai granata 1-0 grazie alla rete di Simeone

In sala stampa, dopo il successo per 1-0, c’è Franco Israel, che con le sue parate ha contribuito al successo della squadra. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa.

Cosa dà una vittoria così?

“Molto bello, vero che contro la Lazio abbiamo perso punti e sembrava alla fine che potesse succedere lo stesso. Abbiamo fatto una partita intelligente, abbiamo festeggiato tantissimo”.

Può essere il riassunto quella parata nel finale, dove sei andato più in alto di tutti a bloccare quel pallone?

“Credo di sì, parate ed uscite sono importanti, tutti i giocatori sono importanti, non solo i difensori.

Simeone si sta abituando a segnare alle grandi squadre: cosa vuol dire avere un attaccante così?

“Il Cholito è molto importante per noi, ci dà tanto, corre molto, è fortissimo ed è importante per noi averlo in squadra”.

Questa vittoria può essere la svolta? Ora che strada vi aspetta?

“Tutte le partite sono importanti, lo sappiamo, credo servano partite così, come tutte le squadre. Non dobbiamo giocare così solo contro le big ma sempre. Sicuramente c’è da lavorare, credo che questa sia la strada giusta”:

Prima vittoria in casa in campionato: come ti senti all’interno di questa squadra? Che effetto ti ha fatto lo stadio nel finale?

“Bellissimo, non avevamo vinto in campionato qui, era importantissimo vincere per noi, per la squadra, per tutto il Torino. Siamo contentissimi”.