Dopo aver condotto una buona prova, il centrocampista albanese ha rilasciato una serie di dichiarazioni per commentare la vittoria

I granata sono finalmente tornati a esultare all’Olimpico Grande Torino. Il primo gol in Serie A in casa è stato firmato da Simeone, che ha regalato la gioia della prima vittoria casalinga ai tifosi. Oltre al Cholito, anche Asllani si è reso protagonista conducendo un’ottima prova, e al termine della partita ha rilasciato una serie di dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Oggi era importante portare i punti a casa, l’abbiamo cercato, l’abbiamo voluto tutti insieme. C’è stato grande rammarico dopo la Lazio e quindi abbiamo parlato durante la settimana e siamo contenti, infatti guardate il pubblico come è bello. Se i ragazzi dell’Inter sono contenti del risultato mi manderanno qualche messaggio. Gli faccio un in bocca al lupo. Penso a questo Torino, vado a casa molto felice perché possiamo dire che siamo diventati un grande gruppo”.