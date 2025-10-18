L’analisi di Marco Baroni dopo la vittoria, 1-0, sul Napoli: per i granata è il primo successo al Grande Torino in campionato

Così Marco Baroni a caldo commenta la vittoria del Torino sul Napoli: “Sì, stiamo lavorando. La squadra onestamente in alcune partite gli è mancato un pezzetto, abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato per una tenuta mentale. La partita oggi è una partita complicata, difficile ma la squadra l’ha interpretata nel migliore dei modi. Come dovevamo fare, come l’abbiamo preparata. Sono contento, devo fare i complimenti ai ragazzi perché c’è stata una grande partecipazione, una grande dedizione e la squadra comunque ha mantenuto gli equilibri”. Baroni ha poi risposto alla domanda in cui gli chiedevano come è solito preparare le partite contro Conte: “Antonio e un allenatore bravissimo è stato anche mio compagno. Oggi sapevamo della difficoltà della partita da sotto tutti gli aspetti, ma la squadra l’ha interpretata bene, quindi io veramente voglio fare i complimenti a tutto il gruppo. Non mi sorprende perché comunque la squadra sta migliorando di settimana in settimana. Ci sono le basi per migliorare molto”. Il tecnico granata ha poi rivelato quelle che sono state le principali difficoltà di questo nuovo capitolo della sua carriera: “Il fatto che si vuole sempre tutto e subito questo non è facile, perché la squadra aveva veramente cambiato tanto. Ora magari rischio anche di ripetermi, però sono arrivati tanti giocatori che non avevano molte partite. Faccio un esempio, Asllani, un giocatore che era tre anni che non faceva tre partite di fila è tra una nazionale e quelli che ha giocato con noi ha già fatto quasi 10 partite quindi. Questa continuità e capacità anche di mettere minutaggio a giocatori che comunque venivano anche da stagioni tipo Simeone, tipo Ngonge, che non avevano giocato.” Baroni ha poi speso delle belle parole per il Torino e per il gruppo che sta allenando: “Io ho sempre avuto ho fiducia in questo gruppo, perché è un gruppo che ha delle qualità morali, ha qualità tecniche e sta lavorando con grande dedizione. Tutti insieme, quindi serve lavoro, lavoro, umiltà. Eh avere sempre e comunque un aspetto anche positivo dal punto di vista mentale.” Il tecnico granata non ha mancato di rimarcare l’importanza dei tifosi e dell’ambiente in cui il Torino ha giocato: “Giocare con questa energia, perché è quello che ci serve oggi: uno stadio pieno, uno stadio che ci ha incoraggiato la squadra che ci ha sostenuto serve questo tipo di energia questa prestazione qua.” Baroni ha infine terminato la sua intervista mandando un messaggio di coraggio per tutto il gruppo: ” Io vivo di questo: cercare di lavorare sempre con grande energia con grande voglia con grande coraggio, ma rischiare anche delle giocate. Io cerco sempre di mettere giocatori con più qualità in campo. Da questo punto di vista, la squadra secondo me può crescere moltissimo. Sono contento, rinnovi i complimenti a tutti i ragazzi. Grazie a Marco Baroni buon lavoro mister”.