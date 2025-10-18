Così Antonio Conte ha commentato la sconfitta del Napoli per mano del Torino e dell’ex Simeone

Conte analizza così la partita col Torino: “Sicuramente il primo tempo eravamo ‘bellini’ – ha detto a Dazn – muovevamo tanto la palla e abbiamo creato buone situazioni da gol. Però ci siamo limitati ad essere ‘bellini’. Meglio nel secondo, ci abbiamo messo più energia e voglia. Il gol gliel’abbiamo confezionato noi. Complimenti al Torino per la vittoria, ma diciamo che abbiamo fatto tutto noi”.

La conferenza stampa

Come mai queste due assenze dell’ultimo momento? Sperava di recuperarli?

“Erano qui perché avevamo intenzione di impiegarli, il problema è che Scott si è fatto male giovedì, un taglio costato sei punti, ieri ha fatto un po’ di allenamento e chiaramente abbiamo provato determinate cose anche con lui, ho cominciato poi a vedere delle alternative. Hojlund è arrivato stanco dalla Nazionale, ha giocato con noi sempre e poi due partite in questa sosta, ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite ma quest’anno giocando ogni tre giorni anche un affaticamento diventa un problema. Non ha senso rischiare. Oltretutto avevamo i sostituti. Meglio un cavallo sano che un cavallo zoppo. Io non forzo nessuno, il calciatore deve sentirsi bene altrimenti gioca un altro“.

Come giudica la partita?

“Ci siamo messi le scarpe da ballerine, eravamo bellini ma quando c’era da quagliare non c’era quella cattiveria e quella energia. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri e messo il Toro lì, dobbiamo migliorare diventando più cattivi. Siamo la squadra col maggior possesso, che nell’ultimo terzo produce però a livello di concretezza siamo quattordicesimi”.

Il problema sono solo le assenze?

“Delle assenze non parlo mai, non sarebbe giusto nei confronti di chi gioca, i ragazzi ci danno sempre tutto. Il gol… c’è stato un rimpallo fortuito e abbiamo messo in porta Simeone, non è stata una disattenzione”.

“Anche il pari sarebbe stato striminzito, abbiamo giocato sulle punte. Noi andiamo avanti sapendo il percorso che dobbiamo affrontare”.