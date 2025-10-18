Il Cholito dopo aver deciso l’incontro con la sua rete ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria del Torino

Il Torino è riuscito nell’impresa di battere i campioni in carica in casa. Il successo dei granata è il primo casalingo del campionato, e tra i vari giocatori a essersi resi protagonisti, Simeone si è distinto come il migliore dell’incontro. Al termine dei 90′ il Cholito ha parlato ai canali di DAZN per commentare la prestazione della squadra: “Per me è stata una partita molto speciale: portare 3 punti a Torino in una partita così difficile. Sono contento perché è stata la prima partita che abbiamo vinto qua, contro la migliore squadra d’Italia, abbiamo fatto una squadra da Torino.”